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ChatGPT сделали доступным без регистрации

ChatGPT сделали доступным без регистрации Компания OpenAI объявила, что теперь ее чат-бот с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT доступен для использования без регистрации.
ИКТ
1 апреля 2024 г. 23:33
ChatGPT сделали доступным без регистрации

Компания OpenAI объявила, что теперь ее чат-бот с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT доступен для использования без регистрации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

"Начиная с сегодняшнего дня вы можете пользоваться ChatGPT мгновенно, без необходимости регистрироваться", - отметили в OpenAI.

Компания также заявила, что добавила опцию, с помощью которой можно отключить сбор информации о запросах, направляемых ChatGPT пользователем. Он осуществляется для развития возможностей чат-бота. Теперь отключить его могут и зарегистрированные, и незарегистрированные пользователи.

Кроме того, усилены меры безопасности в области генерируемого чат-ботом контента, включая расширение списка его категорий, подлежащих блокировке.

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Версия на азербайджанском языке “OpenAI”: “ChatGPT” qeydiyyatsız da əlçatandır

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