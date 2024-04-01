ChatGPT сделали доступным без регистрации

Компания OpenAI объявила, что теперь ее чат-бот с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT доступен для использования без регистрации.

Компания OpenAI объявила, что теперь ее чат-бот с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT доступен для использования без регистрации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

"Начиная с сегодняшнего дня вы можете пользоваться ChatGPT мгновенно, без необходимости регистрироваться", - отметили в OpenAI.

Компания также заявила, что добавила опцию, с помощью которой можно отключить сбор информации о запросах, направляемых ChatGPT пользователем. Он осуществляется для развития возможностей чат-бота. Теперь отключить его могут и зарегистрированные, и незарегистрированные пользователи.

Кроме того, усилены меры безопасности в области генерируемого чат-ботом контента, включая расширение списка его категорий, подлежащих блокировке.