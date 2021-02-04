Чат-боты: виртуальные помощники нового поколения

Программистка: "Пандемия COVID-19 и стала началом того, откуда появился наш бот"

"Именно пандемия и стала началом того, откуда появился наш бот"

В современном мире огромной популярностью пользуются чат-боты, их используют во всех сферах деятельности. Азербайджанка Мадина Мансимова вместе с мексиканским программистом Иваном Гонсалезом занимается созданием чат-ботов для различных платформ. В интервью Report молодая программистка рассказала о своей работе.

- Расскажите, что такое чат-боты и где они применяются?

- Боты нужны для того, чтобы облегчать людям жизнь и выполнять определенные действия автоматически, чтобы люди не тратили время на дополнительный поиск. Вот и в нашем случае, они помогают справиться с большим количеством информации, в том смысле, что с развитием коронавируса очень много информации в сети и невозможно понять, где правильная информация, а где фейковая. Если говорить именно про наш бот, то он помогает находить правильную информацию и предоставлять его публике.

Нахождение информации и его предоставление в виде ответа происходит быстро, не нужно терять время на долгие поиски в интернете. Это может быть и предоставление новостей, уведомление о новых мероприятиях, которые возможно вам будут интересны и вам захочется их посетить. Боты бывают разные, я имею ввиду, они могут охватывать разные сферы человеческой жизнедеятельности.

Можно создавать боты для какой-либо профессии, для творчества, да и просто для повседневной жизни. Ответы на конкретные вопросы бот предоставит без каких-либо трудностей. Преимуществом чат-ботов является это быстрый и удобный доступ, так как он сокращает число действий, которое нужно для получения информации и фактически делает это за вас. Если коротко, то боты это быстро, практично и доступно. У чат-ботов все зарегистрировано с помощью API (интерфейс создания приложений), он берет информацию из достоверных источников и посылает пользователю. Еще одним преимуществом является анонимность, ведь чат-бот не человек, а плод "искусственного интеллекта". Бывает так, что человек не хочет публично или индивидуально обратиться к конкретному человеку с каким-то вопросом, он может сделать это конфиденциально с помощью бота. Ведь чат-бот автоматизирован полностью, он не преследует знать подробности вашей личной жизни, цель всего лишь помочь в каком-то вопросе информативно.

- Как вы думаете, разработка ботов может превратиться в какую-то новую профессию?

- Как новая профессия на рынке труда, маловероятно, но вот на примере меня и моего коллеги могу заявить, что мы представители разных областей, я учусь на дизайнера, а он математик. Прелесть в том, что представители разных профессий могут вместе созидать. Это вид некой коллаборации, для того чтобы создать нечто полезное для человека. Я считаю, что для таких проектов нужны люди из разных областей, только такие профессионалы могут разработать боты, которые четко будут отвечать потребностям людей. Допустим, если человеку на ментальном уровне нужна помощь, то бот должен быть разработан психологом, чтобы предоставить пользователю первую психологическую помощь и дать какое-то направление.

- Как к вам в голову пришла идея создать именно бот о коронавирусе?

- Как бы странно не звучало, но именно пандемия и стала началом того, откуда появился наш бот. Он был придуман онлайн на платформе «MHacks 13 beta hackaton», где с коллегой Иваном Гонсалезом мы решили реализовать наш проект. Мы сразу отметили, что бот должен быть актуальным на данный момент и решили взять тему коронавируса, который охватил весь мир. Мы посчитали, что люди нуждаются в таком боте, который будет информировать их о всех деталях этой пандемии. Долго не думая, мы решили привязать бот к Whatsapp, чтобы сделать бот удобным для пользования. Креативная часть, а именно дизайн и подготовка текстовых лежал на мне, в то время как цифровая, тот есть этапы программирования выполнял Иван. Для презентации проекта мы также составили сайт и показали демо версию бота, наглядно продемонстрировав, как он функционирует.

- Чем ваш бот отличается от других ботов?

- Наш бот может предоставить психологическую помощь, дать советы по улучшению своего психологического состояния. Считаю, что многие люди сильно переживали во время пандемии, замыкались в себе, стали избегать общения. Мы понимали, что пандемия — это не только социальная дистанция, обязательство носить маски, а для кого-то ментальный удар, депрессия и именно эту проблему мы затронули там. Например, если пользователь пишет, что у него плохое настроение или он подавлен, бот может посоветовать, что делать в данной ситуации, что посмотреть или что почитать.

- Наши виртуальные помощники могут заменить человека?

- На данный момент актуальны такие темы как, роботы вмешиваются в жизнь человека и многие обеспокоены тем, что человеческий фактор теряет свою значимость. Но роботы, в данном случае чат боты, помогают человеку, даже сохраняет его время, чтобы он потратил его не на поиски информации, а на что-то более значимое. С ботами можете проверить, например достоверность, какой-либо информации, а уже ваши личные эмоции и чувства, вашу приватную жизнь вы можете обсуждать с людьми, которые вам близки.

- Можно ли заработать на ботах?

- Да, на мой взгляд, такая перспектива актуальна. Люди могут построить даже личный бизнес на ботах. Например, большие компании могут платить за разработку специальных ботов и ежемесячно платить за ее использование, чтобы регистрировать данные свои клиентов и т.д. И еще, в таких компаниях, как Apple использование ботов не редкость: даже Siri, по сути, это тот же самый обычный бот, который выполняет команды пользователя автоматически.

- Если боты станут оказывать первую психологическую помощь, то профессия психолога перестанет быть актуальной?

- Конечно же, это не так. Просто в случае коронавируса, мы понимали важность не только физического здоровья, но и ментального. Бот помогает в определенной степени, он не может полностью взять ответственность за ваше психическое здоровье. Для решения более серьезных проблем, конечно, лучше обратиться к психологу. Бот всего лишь направляет человека и дает несложные советы.

- Насколько востребованы чат-боты в Азербайджане? Какая перспектива развития ждет нас в будущем?

- Надо отметить, что на Кавказе и среди стран СНГ Азербайджан занимает одно из лидирующих позиций в сфере применения и развития информационных технологий. Не секрет, что государственные учреждения, такие как “Asan Xidmət” используют чат-боты при регистрации пользователей, они специально создали автоответчик, которые отвечает на часто задаваемые вопросы. Если говорить о перспективах, то думаю чат-боты могут улучшить сферу туризма в Азербайджане. Стремительный рост этой сферы делает использование чат-ботов очень уместным. Туристам чат-бот может предоставить четкую информацию о достопримечательностях: где они находятся, когда можно посетить и так далее. Также посоветовать туристам различные экскурсии, чтобы туристы могли сполна ознакомиться с нашей страной.

- И последний вопрос: Какой бот вы хотите создать в будущем?

- Наверное, я бы хотела создать что-то полезное в сфере дизайна. Ведь я трачу достаточное количество времени для того, чтобы найти мероприятия, вебинары, семинары, конференции по дизайну. Думаю, в мире есть много людей, у которых ограниченное время и они не хотели бы его тратить на долгие поиски. Если я разработаю такой бот, думаю, что смогу помочь многим людям.

Мир меняется с каждым новым прорывом в мире технологий. Чат-боты новая ступень взаимодействия человека с искусственным интеллектом.