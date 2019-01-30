Тим Кук: Цены на Apple понизятся в странах с ослабшей валютой

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Apple планирует сократить стоимость смартфонов iPhone в странах, где национальные валюты сильно ослабли по отношению к доллару.

Как передает Report, об этом сообщил глава компании Тим Кук в интервью Reuters.

Ранее компания установила цену за новый iPhone XS на уровне его предшественника 2017 года — iPhone X ($999). Это устроило потребителей в США, но в странах, где национальная валюта значительно упала, этот ценник сделал iPhone сильно дороже, чем у предыдущей модели, а также менее привлекательным, чем у нынешних конкурентов. В результате продажи в ряде стран упали.

Так, в Китае юань потерял 10% по отношению к доллару, а турецкая лира — 33%. Apple также рассказывала о "давлении курсов валют" на цены ее продукции в России, Бразилии и Индии. При этом сейчас не сообщается, в каких странах и насколько компания понизит цены.