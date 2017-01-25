Центробанк проводит тендер

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) объявляет открытый тендер на закупку и установку современных систем видеонаблюдения. Об этом сообщает Report со ссылкой на официальную печать.

По информации, взнос за участие в тендере составляет 200 манатов. Претенденты должны предъявить необходимые документы не позднее 27 февраля, а тендерное предложение и банковскую гарантию – 9 марта по адресу г. Баку, Насиминский район, ул. Рашида Бехбудова, 90.

Предложения будут рассматриваться 10 марта в 15:00 по указанному адресу.