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Центробанк Азербайджана разрабатывает концепцию "цифрового маната"

Центробанк Азербайджана разрабатывает концепцию "цифрового маната" Центробанк Азербайджана (ЦБА) предусматривает разработку концепции "цифрового маната".
ИКТ
16 июня 2022 г. 18:10
Центробанк Азербайджана разрабатывает концепцию цифрового маната

Центробанк Азербайджана (ЦБА) предусматривает разработку концепции "цифрового маната".

Как сообщает Report, об этом заявил главный специалист Департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Гасымов, выступая на выставке финансов и технологий Fintex Summit.

Он отметил, что центральные банки ряда ведущих стран запустили цифровые версии своих валют: “Мы внимательно следим за подобными инициативами. При разработке концепции "цифрового маната” также используется опыт зарубежных центробанков".

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Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan developing digital manat concept 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı "rəqəmsal manat" konsepsiyasını hazırlayır

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