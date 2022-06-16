Центробанк Азербайджана разрабатывает концепцию "цифрового маната"

Центробанк Азербайджана (ЦБА) предусматривает разработку концепции "цифрового маната".

Центробанк Азербайджана (ЦБА) предусматривает разработку концепции "цифрового маната".

Как сообщает Report, об этом заявил главный специалист Департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Гасымов, выступая на выставке финансов и технологий Fintex Summit.

Он отметил, что центральные банки ряда ведущих стран запустили цифровые версии своих валют: “Мы внимательно следим за подобными инициативами. При разработке концепции "цифрового маната” также используется опыт зарубежных центробанков".