Центробанк Азербайджана разрабатывает концепцию "цифрового маната"

Центробанк Азербайджана (ЦБА) предусматривает разработку концепции "цифрового маната".
Как сообщает Report, об этом заявил главный специалист Департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Гасымов, выступая на выставке финансов и технологий Fintex Summit.
Он отметил, что центральные банки ряда ведущих стран запустили цифровые версии своих валют: “Мы внимательно следим за подобными инициативами. При разработке концепции "цифрового маната” также используется опыт зарубежных центробанков".