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Центр по борьбе с компьютерными инцидентами предупредил о новом виде мошенничества

Центр по борьбе с компьютерными инцидентами предупредил о новом виде мошенничества В последнее время в сети появляется все больше порталов, которые обещают быстрый заработок на просмотре видеорекламы.
ИКТ
18 ноября 2021 г. 15:55
Центр по борьбе с компьютерными инцидентами предупредил о новом виде мошенничества

В последнее время в сети появляется все больше порталов, которые обещают быстрый заработок на просмотре видеорекламы.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

"Мы призываем граждан проявлять осторожность, и не поддаваться на обещание легкого заработка на таких порталах, как VIMEOVIDEO.NET или VIDEOWALLET.NET, создаваемых на различных доменах. Как правило, на портале можно видеть, что на счету накапливаются средства, однако обман в том, что у открывшей счет стороны требуется доплата, чтобы сократить время перевода средств со счета на карту", - заявили в ведомстве.

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