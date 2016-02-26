Центр инноваций и предпринимательства Barama компании Azercell представит новые проекты

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Центр инноваций и предпринимательства Barama компании Azercell Teleсom планирует презентовать ряд новых и интересных проектов в 2016 году. В первые месяцы нового года Центр уже запустил некоторые из этих проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на Azercell, представив общественности устройство “Автомакс”, разработанное компанией “Сумакс”, Центр впервые в Азербайджане презентовал новый продукт, который обеспечивает безопасность автомобилей. Основная цель первой в своем роде разработки заключается в обеспечении безопасности автомобилей и осуществлении контроля над ними. Аппарат “Автомакс” сохраняет в памяти основные данные об автомобиле и водителе: марку, дату выпуска, техническое состояние и необходимые данные о личности водителя.

Центр также поддерживает интересный проект WOWOMAN: Tech-tech khanim. Данный проект создан для повышения знаний и навыков азербайджанских женщин в области информационных технологий. Созданный с целью поддержки личного и профессионального роста женщин проект занимается проведением семинаров, обучающих курсов и мероприятий для повышения их знаний и навыков. По окончании первого этапа данного проекта женщинам-победительницам курсов Microsoft были предоставлены призы. Второй этап проекта, который начнется 27-го февраля, привлечет женщин к тренингам в области ИТ, проводимых ведущими ИТ специалистами нескольких компаний. Одним из специалистов, привлеченных к преподаванию на тренинге, является руководитель отдела информационных систем компании Azercell Рамин Оруджев.

Уже на протяжении трех лет для местных предпринимателей проводится всемирно известное соревнование Seedstar World Competition, которое представляет возможность молодым людям из 50 стран протестировать свои идеи в сфере новых технологий. Поддерживаемый Azercell Seedstars World является глобальным конкурсом по поиску талантливой молодежи на развивающихся и быстрорастущих рынках стартапов. Основная цель конкурса - привлечение внимания к предпринимателям в развивающихся странах и их поддержка. Победители национального отборочного тура в Азербайджане примут участие в финале Глобального стартап конкурса в Швейцарии в феврале 2016 года и получат возможность презентовать свои проекты перед европейскими и мировыми инвесторами для получения инвестиционной поддержки до 500 тыс. долларов.

По словам руководителя департамента развития стратегии и управления клиентскими каналами Azercell Teleсom Имрана Багирова, Центр Barama, уделяющий особое внимание и поддержку развитию образования в стране, и сегодня продолжает презентовать успешные проекты в этой области: "На сегодняшний день ведутся переговоры с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности о перспективах сотрудничества. Наряду с этим, Barama работает над проектами Tehsil.Online для студентов, обучающихся в магистратуре, а также над созданием обучающей платформы Barama HackDay 2016 для молодых программистов. В то же время с целью повышения их знаний и опыта, Центр инноваций и предпринимательства Barama также проводит регулярные специальные тренинги для молодых людей, работающих в центре. Следует особо отметить курс по "Цифровому маркетингу", который был проведен для повышения потенциала молодых предпринимателей-резидентов Центра".

Для информации сообщим, что Центр инноваций и предпринимательства Barama был создан компанией Azercell Telecom с целью поддержки предпринимательства в Азербайджане. Основной фокус Barama направлен на поддержку проектов в области информационных технологий и стимулирование роста новых начинаний – стартапов и их превращения в полноценные компании. За 6 лет своей деятельности центр Barama добился значительных успехов. Так, в центре было запущено более 30 проектов, 20 из которых были успешно завершены, а 4 проекта выросли в полноценные компании. Начиная с 2014 года, Barama перешел на более высокий уровень деятельности и сформировался как профессиональный бизнес-инкубатор, известный обществу под именем Центр Инноваций и Предпринимательства Barama.