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Центр инкубации и аккредитации INNOLAND будет находиться в центре Служба ASAN

​Центр инкубации INNOLAND будет находиться в центре Служба ASAN
© Report

Каждый житель генерирует 1,7 Мб информации в секунду. Это огромная цифра.

Как сообщает Report, об этом рассказал заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (Служба ASAN) Джейхун Салманов на семинаре "Объемные данные в государственном управлении".

"Согласно расчетам, 90% всех имеющихся данных было создано за последние 2 года. К 2020 году к сети будет подключено 50 миллионов смарт-устройств. Это увеличит объем генерируемой DATA", - сказал он.

Зампред отметил, что Центр инкубации и аккредитации INNOLAND при Службе ASAN имеет два учебных центра.

"В следующем году в Баку будут открыты два центра Службы ASAN, и в одном из них будет находиться представительство Центра инкубации и аккредитации INNOLAND", - добавил Салманов.

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