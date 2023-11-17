Цэнтр электронной безопасности обратился к гражданам по поводу фейковой лотерейной кампании

Киберпреступники создали фейковый сайт под названием www.pashalato.com. Мошенники проводят через сайт фейковую лотерейную кампанию от имени ООО PashaPay.
Как передает
Согласно информации, для участия в фейковой кампании после входа в соответствующий раздел на сайте от граждан требуют ввести свою личную информацию, такую как имя, фамилия, финкод и данные банковской карты.
"Центр электронной безопасности рекомендует гражданам не доверять таким фейковым веб-сайтам, не предоставлять данные банковской карточки и другие персональные данные по подозрительным ссылкам, столкнувшись с информацией о кампаниях, проводимых какой-либо компанией, в первую очередь связаться с этой компанией или уточнить информацию, посетив ее официальный сайт", - говорится в сообщении.