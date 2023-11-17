Цэнтр электронной безопасности обратился к гражданам по поводу фейковой лотерейной кампании

Киберпреступники создали фейковый сайт под названием www.pashalato.com. Мошенники проводят через сайт фейковую лотерейную кампанию от имени ООО PashaPay.

Киберпреступники создали фейковый сайт под названием www.pashalato.com. Мошенники проводят через сайт фейковую лотерейную кампанию от имени ООО PashaPay.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Центра электронной безопасности (ЦЭБ).

Согласно информации, для участия в фейковой кампании после входа в соответствующий раздел на сайте от граждан требуют ввести свою личную информацию, такую ​​как имя, фамилия, финкод и данные банковской карты.

"Центр электронной безопасности рекомендует гражданам не доверять таким фейковым веб-сайтам, не предоставлять данные банковской карточки и другие персональные данные по подозрительным ссылкам, столкнувшись с информацией о кампаниях, проводимых какой-либо компанией, в первую очередь связаться с этой компанией или уточнить информацию, посетив ее официальный сайт", - говорится в сообщении.