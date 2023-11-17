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Цэнтр электронной безопасности обратился к гражданам по поводу фейковой лотерейной кампании

Цэнтр электронной безопасности обратился к гражданам по поводу фейковой лотерейной кампании Киберпреступники создали фейковый сайт под названием www.pashalato.com. Мошенники проводят через сайт фейковую лотерейную кампанию от имени ООО PashaPay.
ИКТ
17 ноября 2023 г. 22:14
Цэнтр электронной безопасности обратился к гражданам по поводу фейковой лотерейной кампании

Киберпреступники создали фейковый сайт под названием www.pashalato.com. Мошенники проводят через сайт фейковую лотерейную кампанию от имени ООО PashaPay.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центра электронной безопасности (ЦЭБ).

Согласно информации, для участия в фейковой кампании после входа в соответствующий раздел на сайте от граждан требуют ввести свою личную информацию, такую ​​как имя, фамилия, финкод и данные банковской карты.

"Центр электронной безопасности рекомендует гражданам не доверять таким фейковым веб-сайтам, не предоставлять данные банковской карточки и другие персональные данные по подозрительным ссылкам, столкнувшись с информацией о кампаниях, проводимых какой-либо компанией, в первую очередь связаться с этой компанией или уточнить информацию, посетив ее официальный сайт", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Elektron Təhlükəsizlik Xidməti vətəndaşlara saxta lotereya kampaniyası ilə bağlı müraciət edib

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