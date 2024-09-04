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Центр DOST: В Азербайджане вскоре обновят платформу e-sosial

Центр DOST: В Азербайджане вскоре обновят платформу e-sosial 14^38
ИКТ
4 сентября 2024 г. 14:54
Центр DOST: В Азербайджане вскоре обновят платформу e-sosial

Большинство услуг, оказываемых Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана - 145 из 159 - оказываются в электронном формате.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора Центра цифровых инноваций DOST Фархад Керимов на мероприятии "Безбумажное правительство: влияние цифровизации и инноваций на окружающую среду" в Баку.

По его словам, 56 электронных услуг функционируют в проактивной форме.

Керимов добавил, что на платформе e-sosial зарегистрировано более 1,5 млн человек: "В настоящее время мы вносим определенные изменения в эту платформу, и в ближайшее время представим ее обновленную версию".

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Версия на азербайджанском языке DOST mərkəzi: Yaxın zamanda Azərbaycanda e-sosial platforması yenilənəcək

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