Центр DOST: В Азербайджане вскоре обновят платформу e-sosial

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Большинство услуг, оказываемых Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана - 145 из 159 - оказываются в электронном формате.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора Центра цифровых инноваций DOST Фархад Керимов на мероприятии "Безбумажное правительство: влияние цифровизации и инноваций на окружающую среду" в Баку.

По его словам, 56 электронных услуг функционируют в проактивной форме.

Керимов добавил, что на платформе e-sosial зарегистрировано более 1,5 млн человек: "В настоящее время мы вносим определенные изменения в эту платформу, и в ближайшее время представим ее обновленную версию".