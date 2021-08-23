Цена биткоина превысила 50 тыс. долларов

Цена ведущей криптовалюты мира – биткоина впервые после 15 мая превысила 50 тыс. долларов США.

Как сообщает Report, криптовалюта за последние 24 часа подорожала на 2,43%, а за последние 7 дней - на 5,8% и составила 50 297 долларов США. В результате его капитализация достигла 946,7 млрд долларов.

Цена эфериума, который находится на 2-й строчке по капитализации, за последние сутки выросла на 3,09% и составила 3 331 доллар. В первой десятке альткоинов самый большой прирост пришелся на Cardano.

Совокупная стоимость рынка криптовалют достигла 2,157 трлн долларов.

Данные CoinMarketCap на 9:50 по бакинскому времени следующие: