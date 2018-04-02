ЦЭБ подписал с Microsoft меморандум о взаимопонимании в области кибербезопасности

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области кибербезопасности был подписан между Центром электронной безопасности (ЦЭБ) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий и Microsoft Azerbaijan.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

Меморандум был подписан с целью предотвращения киберугроз, обмена опытом в сфере кибербезопасности в целях эффективной борьбы с кибератаками, расширения сотрудничества.

По информации, главная угроза, с которой сталкиваются интернет-пользователи Азербайджана, - это атаки DoS/DDoS:

"В настоящее время число киберинцидентов в мире стремительно растет. В результате мониторинга и проведенного анализа было установлено, что вредоносные программы, фишинг-атаки, взлом электронных почт и аккаунтов пользователей в социальных сетях, атаки DoS/DDoS являются основными угрозами, с которыми сталкиваются интернет-пользователи в стране. Меморандум о взаимопонимании подразумевает использование услуг и технологий Microsoft, обмен знаниями и опытом, совместные исследования, пропаганду использования лицензионного программного обеспечения в государственном секторе и прочие вопросы".