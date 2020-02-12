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ЦБА держит в центре внимания проблемы при покупке онлайн-услуг и билетов

ЦБА держит в центре внимания проблемы при покупке онлайн-услуг

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) работает над устранением проблем при платежах на территории Азербайджана при помощи пластиковых карт иностранных банков.

Об этом Report заявил генеральный директор ЦБА Фарид Османов.

По словам Османова, Центробанк держит в центре внимания проблемы при покупке онлайн-услуг и билетов в Азербайджане при помощи иностранных банковских карт.

"В настоящее время мы ведем переговоры по данному вопросу с коммерческими банками и другими соответствующими структурами. Мы работаем над решением проблем в ближайшее время", - добавил он.

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