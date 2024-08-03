CATL инвестирует в разработку аккумуляторов для электрических самолетов

Китайский гигант по производству аккумуляторов CATL заключил соглашение о многомиллионных инвестициях в компанию Autoflight, специализирующуюся на разработке электрических летательных аппаратов.

Китайский гигант по производству аккумуляторов CATL заключил соглашение о многомиллионных инвестициях в компанию Autoflight, специализирующуюся на разработке электрических летательных аппаратов.

Как сообщает Report, информация об этом была опубликована в официальном заявлении Autoflight в субботу, 3 августа.

Согласно достигнутым договоренностям, обе компании объединят свои усилия для создания инновационных аккумуляторных систем, предназначенных для электрических воздушных судов. Основной целью сотрудничества является значительное увеличение дальности полета и грузоподъемности электрических летательных аппаратов.

Отмечается, что данное партнерство открывает новые перспективы в области экологически чистых авиационных технологий и может стать важным шагом в развитии электрической авиации.