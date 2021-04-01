Casio представила свои первые умные часы G-Shock

Часы получили массивный корпус с элементами из титана, защищающий от ударов, пыли и влаги

Компания Casio представила новую модель часов GSW-H1000. Первые умные G-Shock работают под управлением Wear OS от Google.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", традиционно для линейки часы получили массивный корпус с элементами из титана, защищающий от ударов, пыли и влаги. Заявлена возможность погружения на глубину до 200 метров.

Модель отличается многочисленными датчиками, в число которых входят акселерометр, альтиметр, барометр, гироскоп, пульсометр и модуль GPS.

Отличительной чертой GSW-H1000 стали два дисплея. Устройство, которое позиционируется как часы для людей, ведущих активный образ жизни, позволяет настроить выводимую на каждый из экранов информацию.

Монохромный дисплей предназначен для постоянного отображения времени и других данных. Миниатюрный цветной 1,32-дюймовый экран (320x300 точек) используется для показа навигации и сведений о спортивных активностях.

GSW-H1000 работают на операционной системе Wear OS от Google, что позволяет устанавливать на часы различные приложения из Google Play. Гаджет может взаимодействовать с голосовым помощником Google Assistant при условии подключения к смартфону по Bluetooth или Wi-Fi. Предусмотрены фирменные мобильные приложения G-Shock, с помощью которых можно настраивать часы и анализировать собранную ими информацию.

В продаже G-Shock GSW-H1000 появятся в 2021 году. Стоимость часов, доступных в черном, синем и красном цветах, пока не названа. Ранее Casio выпускала умные часы только в линейке Pro Trek.