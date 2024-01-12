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Бывший вице-президент США Альберт Гор покинет совет директоров Apple

Бывший вице-президент США Альберт Гор покинет совет директоров Apple Экс-вице-президент США в администрации Билла Клинтона Альберт Гор и бывший финансовый директор компании Boeing Джеймс Белл покинут совет директоров IТ-корпорации Apple.
ИКТ
12 января 2024 г. 15:33
Бывший вице-президент США Альберт Гор покинет совет директоров Apple

Экс-вице-президент США в администрации Билла Клинтона Альберт Гор и бывший финансовый директор компании Boeing Джеймс Белл покинут совет директоров IТ-корпорации Apple.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании.

Как уточняется в тексте, Гор, работавший в компании с 2003 года, самостоятельно принял решение покинуть совет директоров в связи с достижением 75-летнего возраста, который, по внутренним правилам Apple, является предельным для членов совета директоров. Руководящий орган также покинул 75-летний Джеймс Белл, пришедший в компанию в 2015 году.

Бывший президент и главный исполнительный директор американской корпорации The Aerospace Corporation Ванда Остин (69 лет) придет им на смену. Она обладает многолетним опытом в сфере технологий, а также в области продвижения инноваций и формирования корпоративной стратегии.

"Для меня честь стать частью компании, которая постоянно расширяет возможности людей во всем мире", - прокомментировала Остин свое выдвижение в совет директоров.

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Версия на английском языке Apple says longtime directors Al Gore and James Bell retiring from board

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