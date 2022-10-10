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Будет подготовлен пакет предложений по развитию ИКТ в Азербайджане

Будет подготовлен пакет предложений по развитию ИКТ в Азербайджане Общественное объединение "Ассоциация индустрии информационно-коммуникационных технологий Азербайджана" (АИИКТА) и Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения договорились о подготовке пакета предложений по разв
ИКТ
10 октября 2022 г. 16:51
Будет подготовлен пакет предложений по развитию ИКТ в Азербайджане

Общественное объединение "Ассоциация индустрии информационно-коммуникационных технологий Азербайджана" (АИИКТА) и Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения договорились о подготовке пакета предложений по развитию ИКТ в Азербайджана.

Об этом Report сообщили в АИИКТА.

На проведенной в связи с этим встрече председатель правления Госагентства занятости Мустафа Аббасбейли отметил, что возглавляемая им организация реализует программы и проекты в целях обеспечения занятости безработных и ищущих работу лиц, исследования рынка труда, поддержки работодателей, повышения качества и доступности услуг по трудоустройству. В данной сфере деятельности учреждения существует 24 функциональных направления.

По его словам, агентство постоянно исследует рынок труда, изучает современные вызовы, и это играет значимую роль в дальнейшем развитии ИКТ.

Председатель правления АИИКТА Эльвин Аббасов рассказал о достижениях в сфере развития ИКТ, возникающих проблемах и возможностях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda İKT-nin inkişaf etdirilməsi üçün təkliflər paketi hazırlanacaq

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