Будет подготовлен пакет предложений по развитию ИКТ в Азербайджане

Общественное объединение "Ассоциация индустрии информационно-коммуникационных технологий Азербайджана" (АИИКТА) и Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения договорились о подготовке пакета предложений по разв

Общественное объединение "Ассоциация индустрии информационно-коммуникационных технологий Азербайджана" (АИИКТА) и Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения договорились о подготовке пакета предложений по развитию ИКТ в Азербайджана.

Об этом Report сообщили в АИИКТА.

На проведенной в связи с этим встрече председатель правления Госагентства занятости Мустафа Аббасбейли отметил, что возглавляемая им организация реализует программы и проекты в целях обеспечения занятости безработных и ищущих работу лиц, исследования рынка труда, поддержки работодателей, повышения качества и доступности услуг по трудоустройству. В данной сфере деятельности учреждения существует 24 функциональных направления.

По его словам, агентство постоянно исследует рынок труда, изучает современные вызовы, и это играет значимую роль в дальнейшем развитии ИКТ.

Председатель правления АИИКТА Эльвин Аббасов рассказал о достижениях в сфере развития ИКТ, возникающих проблемах и возможностях.