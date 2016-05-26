​BSA: В Азербайджане 84% программного обеспечения является нелицензионным

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Несмотря на высокий риск кибератак, пользователи Азербайджана продолжают устанавливать и активно использовать пиратское программное обеспечение. Как сообщает Report, к такому выводу пришла ассоциация BSA в новом масштабном исследовании 2016 Global Software Survey.

Результат показал, что 84% софта, установленного на компьютерах пользователей Азербайджана в 2015 году, оказалось нелицензионным. В сравнении с предыдущим годом уровень пиратства снизился на 1%: в 2014 году он достигал 85%.

В остальных странах постсоветского пространства количество нелицензионного софта уменьшилось на 1-6%. При этом наилучший результат в борьбе с пиратством продемонстрировала Грузия. В странах Северной Америки уровень использования нелегального программного обеспечения снизился до 17%. Количество пиратского ПО в западноевропейских странах уменьшилось на 1% в сравнении с предыдущим годом и в настоящий момент составляет 28%.

Что касается других стран региона, то показатель пиратства в них составляет: Россия – 64%, Латвия – 49%, Литва – 51%, Польша – 48%, Эстония 42%.

Согласно исследованию BSA, 39% программного обеспечения, установленного на компьютеры в 2015 году по всему миру, оказалось нелицензионным. В соответствии с результатами исследований за предыдущие годы, этот показатель снизился на 4%. По данным Международного центра Microsoft по борьбе с киберпреступлениями, в прошлом году 80% пользователей из стран СНГ стали жертвами кибератак, 97,5% предприятий малого и среднего бизнеса, по меньшей мере, один раз столкнулись с киберугрозами.