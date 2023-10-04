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Британский эксперт: Инвестиции в наблюдение Земли очень важны для экономики

Британский эксперт: Инвестиции в наблюдение Земли очень важны для экономики Инвестиции в дистанционное зондирование Земли очень важны для экономики, стимулирования науки и технологий, а также для молодежи Азербайджана.
ИКТ
4 октября 2023 г. 16:59
Британский эксперт: Инвестиции в наблюдение Земли очень важны для экономики

Инвестиции в дистанционное зондирование Земли очень важны для экономики, стимулирования науки и технологий, а также для молодежи Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом в рамках проходящего в Баку 74-го Международного астронавтического конгресса заявил Алекс да Сильва, представитель британской компании Surrey Satellite Technology, занимающейся производством небольших спутников.

По его словам, проведение Международного астронавтического конгресса в Азербайджане имеет важное значение для региона: "Посредством международного сотрудничества можно достичь многого. На этой конференции собираются представители различных космических агентств, частных компаний и академий, и они часто работают сообща. Сообща они могут сделать то, что ни одна страна не сможет сделать в одиночку. Вот почему это мероприятие так важно".

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Версия на английском языке British expert: Investments in Earth remote sensing very important for economy
Версия на азербайджанском языке Britaniyalı ekspert: “Azərbaycanın Yerin müşahidəsinə yatırımları iqtisadiyyat üçün çox vacibdir”

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