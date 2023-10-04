Британский эксперт: Инвестиции в наблюдение Земли очень важны для экономики

Инвестиции в дистанционное зондирование Земли очень важны для экономики, стимулирования науки и технологий, а также для молодежи Азербайджана.

Инвестиции в дистанционное зондирование Земли очень важны для экономики, стимулирования науки и технологий, а также для молодежи Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом в рамках проходящего в Баку 74-го Международного астронавтического конгресса заявил Алекс да Сильва, представитель британской компании Surrey Satellite Technology, занимающейся производством небольших спутников.

По его словам, проведение Международного астронавтического конгресса в Азербайджане имеет важное значение для региона: "Посредством международного сотрудничества можно достичь многого. На этой конференции собираются представители различных космических агентств, частных компаний и академий, и они часто работают сообща. Сообща они могут сделать то, что ни одна страна не сможет сделать в одиночку. Вот почему это мероприятие так важно".