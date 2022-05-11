Британия впервые в истории осуществит запуск спутников со своей территории

Великобритания впервые в истории проведет летом запуск спутников со своей территории.

Великобритания впервые в истории проведет летом запуск спутников со своей территории.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

Речь идет о двух микроспутниках, которые используются для мониторинга за различными объектами посредством радиосигналов и датчиков изображения. Спутники были разработаны консорциумом Airbus Defense and Space и изготовлены английской компанией In-Space Missions Ltd в рамках сотрудничества военного ведомства Великобритании с международными партнерами, включая Национальное управление военно-космической разведки США.

Сам запуск в ходе миссии Prometheus-2 будет осуществлен с территории аэропорта Ньюки на юго-западе Англии. Спутники будут выведены на околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя LauncherOne американской компании Virgin Orbit. Сама ракета запускается с модифицированного самолета Boeing 747, получившего название "Cosmic Girl".