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Британия, США и ЕС решили подписать договор по стандартам ИИ

Британия, США и ЕС решили подписать договор по стандартам ИИ Великобритания, США и ЕС намерены подписать первый международный договор об использовании искусственного интеллекта (ИИ), который будет иметь обязательную юридическую силу.
ИКТ
5 сентября 2024 г. 10:43
Британия, США и ЕС решили подписать договор по стандартам ИИ

Великобритания, США и ЕС намерены подписать первый международный договор об использовании искусственного интеллекта (ИИ), который будет иметь обязательную юридическую силу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По ее данным, речь идет о документе Совета Европы, который "разрабатывался в течение двух лет представителями более чем 50 стран, в том числе Канады, Израиля, Японии и Австралии".

Все подписавшие соглашение стороны будут "нести ответственность за любые вредоносные и дискриминационные материалы в системах ИИ". В соответствии с ним запрещается появление материалов, нарушающих "равенство и право на неприкосновенность частной жизни".

Как отметил британский министр по делам науки, инноваций и технологий Питер Кайл, "инновации развиваются так же быстро, как и искусственный интеллект, и очень важно, чтобы мы сделали подобный первый шаг во всем мире". "Это первое [соглашение] в мире, предусматривающее реальные меры [в данной сфере] и объединяющее очень разные страны", - сказал Кайл.

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