Британия лишится европейских станций спутниковой навигации

ЕС планирует в связи с выходом Великобритании из союза перевести на свою территорию станции спутниковой навигации Galileo, в том числе те, которые предназначены для передачи засекреченных данных, сообщила в понедельник Еврокомиссия, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Глобальная спутниковая навигационная система ЕС Galileo предоставляет услуги позиционирования примерно 600 миллионам пользователей с декабря 2016 года.

"В рамках работы по обеспечению готовности к Brexit Еврокомиссия принимает необходимые оперативные меры для обеспечения непрерывности деятельности и сохранения безопасности спутниковой навигационной системы Galileo после выхода Соединенного Королевства из ЕС. Резервные объекты Galileo, расположенные на территории Соединенного Королевства, передаются ЕС", - говорится в сообщении.

Ранее резервный объект Центра мониторинга безопасности Galileo (GSMC) был перенесен в Испанию.

Великобритания потратила на участие в системе Galileo около 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. Ранее министерство финансов консультировалось с юристами о возможности взыскания с ЕС этих средств в случае ограничения доступа к системе.