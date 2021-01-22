Браузер Google Chrome теперь умеет определять слабые пароли пользователей

Популярный браузер Google Chrome теперь умеет автоматически определять слабые пользовательские пароли. Программа, как сообщили ее разработчики, анализирует пароли пользователей, подсказывая, как усилить защиту

Популярный браузер Google Chrome теперь умеет автоматически определять слабые пользовательские пароли. Программа, как сообщили ее разработчики, анализирует пароли пользователей, подсказывая, как усилить защиту.

Как передает Report, новая фишка появилась в обновленном Chrome 88 для десктопов и iOS-устройств.

Для того, чтобы вручную активировать новую функцию, необходимо ввести chrome://settings/passwords в адресную строку браузера, а затем перейти во вкладку "Проверить пароли". Другой способ — нажать на иконку ключа в поле управления аккаунтом.

Умные алгоритмы будут отображать пароли, которые система посчитала слабыми. Опция, кроме прочего, подразумевает предоставление ссылки на ресурс для необходимых изменений. Плюс, пользователям Chrome доступна функция автоматического создания заведомо безопасных паролей. Новая возможность доступна пока что не всем — функционал, пришедший вместе с 88-й версией Chrome, доступен для пользователей iOS и десктопных версий браузера. В Android-версии пока что нет новой фишки, но разработчики обещают, что она появится уже в обозримой перспективе.

Нововведения в Chrome, повышающие надежность пользовательских паролей, позволят снизить число хакерских атак. Так считают разработчики браузера.