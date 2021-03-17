Браузер Alibaba удалили из китайских магазинов приложений

Удаление UC Browser стало еще одним действием, направленным против Alibaba и ее основателя Джека Ма

Популярный в Китае браузер UC Browser, принадлежащий интернет-корпорации Alibaba, был удален из китайских магазинов приложений во вторник,

Как передает Report, об этом пишет Financial Times (FT).

Это произошло через день после заседания руководства Компартии Китая (КПК) при участии председателя КНР Си Цзиньпина, на котором раскритиковали чрезмерный, по мнению КПК, рост влияния технологических корпораций в стране.

«Некоторые компании-платформы растут неприемлемым образом и поэтому представляют риски. Серьезной проблемой является тот факт, что существующий регуляторный режим не может справиться с этим», — говорится в протоколе заседания.

Участники заседания также заявили, что регуляторы должны более активно действовать в отношении таких компаний. FT отмечает, что удаление браузера может быть связано также с недавно вышедшей на государственном телеканале CCTV передачей, где в числе прочего критиковали UC Browser.

Ведущие передачи рассказывали о вводящей в заблуждение медицинской онлайн-рекламе — UC Browser разрешает частным клиникам использовать названия крупных государственных больниц в качестве ключевых слов, так что пользователи, ищущие их, в итоге попадают на страницы частных клиник.

Удаление UC Browser стало еще одним действием, направленным против Alibaba и ее основателя Джека Ма. Как сообщила вчера The Wall Street Journal, китайские власти считают, что у компании слишком много медиаактивов, и давят на нее с требованием продать часть из них. Ранее финтех-компании Ant Group, контролируемой Alibaba, пришлось под давлением властей КНР пойти на масштабную реструктуризацию, а сама Alibaba может быть оштрафована почти на 1 млрд долларов США по обвинению в нарушении антимонопольных правил. Правительство Китая не устраивает прежде всего растущее влияние самого Джека Ма и его поведение, в том числе периодическая критика действий властей КНР.

