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БПЛА Bayraktar будут производиться в Сумгайыте

БПЛА Bayraktar будут производиться в Сумгайыте 11:53 ООО "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" получило статус резидента Сумгайытского химико-промышленного парка.
ИКТ
13 мая 2025 г. 12:09
БПЛА Bayraktar будут производиться в Сумгайыте

ООО "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" получило статус резидента Сумгайытского химико-промышленного парка.

Согласно информации, полученной Report, число резидентов парка достигло 39.

На территории промышленного парка компания будет осуществлять проект "Производство беспилотных летательных аппаратов".

Напомним, что протокол о намерениях, подписанный между Министерством обороны Азербайджана и турецкой компанией Baykar в 2023 году, предусматривает сотрудничество по организации совместного производства беспилотных летательных аппаратов в Азербайджане.

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Версия на английском языке Sumgayit Chemical Industrial Park to produce Bayraktar drones
Версия на азербайджанском языке Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında “Bayraktar” PUA-ları istehsal ediləcək

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