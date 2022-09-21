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BP: Наши сотрудники проходят тестирование по кибербезопасности раз в год

BP: Наши сотрудники проходят тестирование по кибербезопасности раз в год Сотрудники компании BP Azerbaijan раз в год проходят тестирование по кибербезопасности.
ИКТ
21 сентября 2022 г. 10:39
BP: Наши сотрудники проходят тестирование по кибербезопасности раз в год

Сотрудники компании BP Azerbaijan раз в год проходят тестирование по кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом на международной конференции по кибербезопасности в Баку заявил вице-президент компании Бахтияр Асланбейли.

"Сегодня среди угроз нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана кибератаки занимают одно из первых мест. Сотрудники проходят тестирование по кибербезопасности раз в год. Этот тест влияет на общий балл, систему бонусов и другие вопросы. Одной из основных проблем в BP является "фишинговая почта". В течение года компания получает 600 "фишинговых писем" извне. Также внутри компании им рассылаются "фишинговые письма" для проверки бдительности сотрудников", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке BP: "İşçilərimiz il ərzində bir dəfə kibertəhlükəsizlik testindən keçirlər"
Версия на английском языке BP: Our employees undergo a cyber-security test once a year

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