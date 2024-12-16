Большинство жалоб на телекоммуникации в Азербайджане связано с фиксированным интернетом

В Азербайджане 66,28% жалоб на телекоммуникационные услуги, поступивших в систему "E-Şikayət" до 1 декабря, касались услуг фиксированного интернета.

В Азербайджане 66,28% жалоб на телекоммуникационные услуги, поступивших в систему "E-Şikayət" до 1 декабря, касались услуг фиксированного интернета.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA).

С момента запуска системы в ноябре прошлого года зарегистрировано 3745 обращений. Из них 94,15% связаны с телекоммуникациями, а 5,85% – с почтовой связью.

В телекоммуникационной сфере 18,88% жалоб на фиксированный интернет касались проблем с качеством услуг, 17,28% - неработающим интернетом и 6,65% - недовольством сотрудниками или сервисом.

Жалобы на мобильную связь составили 20,49%, на телефонную связь – 10,31%, а на мобильный интернет – 2,97% от общего числа жалоб в области телекоммуникаций.

Географически более половины всех обращений поступили из Баку (52,55%). На Абшерон-Хырдалан пришлось 8,49% жалоб, на Сумгайыт – 4,75%, на Лянкяран и Гянджу – по 2,22%. На эти регионы пришлось 70,23% всех жалоб, остальные районы составляют 29,77%.

С апреля этого года через "E-Şikayət" начали принимать жалобы на почтовые услуги. Большинство из них – 62,56% – касалось экспресс-почты, 37,44% – универсальной почтовой связи.