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Более 70 % выпускников Центра кибербезопасности в Азербайджане нашли работу по специальности

Более 70 % выпускников Центра кибербезопасности в Азербайджане нашли работу по специальности 10:19
ИКТ
30 июля 2025 г. 10:43
Более 70 % выпускников Центра кибербезопасности в Азербайджане нашли работу по специальности

В Азербайджане активно формируется человеческий капитал в сфере кибер- и информационной безопасности.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства по инновациям и цифровому развитию Фарид Османов заявил журналистам.

Он напомнил, что в 2023 году при поддержке "PAŞA Holding" и в сотрудничестве с Израильским технологическим институтом был создан Азербайджанский центр кибербезопасности.

"Сегодня мы участвуем в выпускном дне 5-й волны обучения этого центра. Еще 100 специалистов выходят на рынок труда в сфере кибер- и информационной безопасности. На сегодняшний день этот центр выпустил 380 специалистов, 74 % из которых уже работают по полученной специальности", - сказал Османов.

Он также отметил, что госорганы сосредоточены не только на подготовке кадров, но и на развитии механизмов управления инцидентами, усилении нормативно-правовой базы, обновлении законодательства о защите персональных данных и внедрении современных технологий в сфере информационной безопасности.

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Версия на английском языке Over 70% of graduates from Azerbaijan’s Cybersecurity Center employed in the field
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Mərkəzinin məzunlarının 74 %-i öz ixtisası üzrə işə başlayıb

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