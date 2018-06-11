Более 70 тыс. пользователей Азербайджана были атакованы вредоносными ПО с начала года

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Более 70 тыс. пользователей, защищенных решениями "Лаборатории Касперского", были атакованы различными вредоносными ПО с начала текущего года в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал официальный представитель компании "Лаборатория Касперского" в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

В мае этого года 22% пользователей в Азербайджане были атакованы вредоносными ПО из интернета и 28% пользователей столкнулись с такими локальными угрозами, например, при использовании USB-накопителей.

М.Мамедов отметил, что в целом ландшафт киберугроз не сильно изменился за 2018 год. Массовые атаки программ-вымогателей, которые потрясли мир в прошлом году, сейчас пойдут на спад. Согласно прогнозам "Лаборатории Касперского", в 2018 году вырастет количество атак, задачей которых будет установка майнеров. Если программы-вымогатели дают потенциально большой, но единовременный доход, то майнеры обеспечивают менее высокие, но более продолжительные заработки, и это может быть привлекательным для многих злоумышленников в современной изменчивой ситуации с троянцами-вымогателями. Корпоративные пользователи скорее всего продолжат фиксировать атаки программ-вымогателей. К сожалению, 2017 год очень ярко продемонстрировал как экспертам по безопасности, так и киберпреступникам, что технологические и корпоративные сети могут быть уязвимыми для подобных атак, а убытки от них исчисляются сотнями тысяч долларов. Более того, программы-вымогатели могут становиться прикрытием для целевых атак.

"С помощью технологий "Лаборатории Касперского" обеспечивается многоуровневая защита от этой широко распространенной угрозы. Мы предлагаем бесплатный инструмент для защиты от криптовымогателей, который любой желающий может скачать и использовать, независимо от уже установленного защитного решения. Продукты компании включают в себя еще один уровень защиты – модуль "Мониторинг активности", который может блокировать и откатывать вредоносные изменения, сделанные на устройстве, такие, как шифрование файлов или блокировка доступа к монитору.

"Лаборатория Касперского" с самого начала отслеживала ситуацию с криптовымогателями, и одной из первых стала предоставлять постоянно обновляемые данные о них, чтобы повысить уровень осведомленности об этой угрозе в отрасли", - отметил Мушвиг Мамедов.

Напомним, что 25 июля 2016 года "Лаборатория Касперского", Национальная полиция Нидерландов, Европол и McAfee инициировали совместный проект No More Ransom. Это уникальный пример эффективного сотрудничества частных и государственных структур как в борьбе с киберпреступниками, так и в оказании помощи их жертвам - знаниями и опытом, советами и инструментами дешифрования. Сейчас проект доступен на 26 языках, уже участвуют больше 120 партнеров. На портале размещены больше 80 дешифраторов. За первый год работы было разблокировано более 28 тыс. устройств, в результате чего киберпреступники лишились примерно 9,5 млн долларов дохода.