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Более 50 молодых людей представят Азербайджан на 75-м Международном астронавтическом конгрессе

Более 50 молодых людей представят Азербайджан на 75-м Международном астронавтическом конгрессе Азербайджан на 75-м Международном астронавтическом конгрессе, который пройдет 14-18 октября в Милане, будет представлять национальная научная команда из 52 человек, среди которых студенты, молодые специалисты и ученые.
ИКТ
7 октября 2024 г. 17:33
Более 50 молодых людей представят Азербайджан на 75-м Международном астронавтическом конгрессе

Азербайджан на 75-м Международном астронавтическом конгрессе, который пройдет 14-18 октября в Милане, будет представлять национальная научная команда из 52 человек, среди которых студенты, молодые специалисты и ученые.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Напомним, что Азербайджан представил на миланский конгресс 345 научных статей. Особую роль в достижении Азербайджаном высоких показателей в этом году сыграл прошедший в прошлом году астронавтический конгресс в Баку.

90% научных статей, представленных на миланский конгресс от Азербайджана, подготовлены молодежью.

На миланский конгресс всего представлено более 7000 научных работ из 106 стран.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan to send over 50 young minds to 75th International Astronautical Congress in Milan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanı 75-ci Beynəlxalq Astronavtika Konqresində 50-dən çox gənc təmsil edəcək

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