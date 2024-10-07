Более 50 молодых людей представят Азербайджан на 75-м Международном астронавтическом конгрессе

Азербайджан на 75-м Международном астронавтическом конгрессе, который пройдет 14-18 октября в Милане, будет представлять национальная научная команда из 52 человек, среди которых студенты, молодые специалисты и ученые.

Азербайджан на 75-м Международном астронавтическом конгрессе, который пройдет 14-18 октября в Милане, будет представлять национальная научная команда из 52 человек, среди которых студенты, молодые специалисты и ученые.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Напомним, что Азербайджан представил на миланский конгресс 345 научных статей. Особую роль в достижении Азербайджаном высоких показателей в этом году сыграл прошедший в прошлом году астронавтический конгресс в Баку.

90% научных статей, представленных на миланский конгресс от Азербайджана, подготовлены молодежью.

На миланский конгресс всего представлено более 7000 научных работ из 106 стран.