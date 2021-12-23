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Более 50% американцев считают, что Facebook негативно влияет на общество

Более 50% американцев считают, что Facebook негативно влияет на общество Более половины жителей США считают, что социальная сеть Facebook оказывает негативное влияние на общество.
ИКТ
23 декабря 2021 г. 08:40
Более 50% американцев считают, что Facebook негативно влияет на общество

Более половины жителей США считают, что социальная сеть Facebook оказывает негативное влияние на общество.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных в среду результатов опроса, проведенного газетой The Washington Post и Schar School (при Университете Джорджа Мейсона).

Соответствующей точки зрения придерживаются 56% участников исследования. В том, что Facebook оказывает положительное влияние на общество, уверены 10% респондентов, еще 33% считают, что социальная сеть не оказывает ни положительного, ни отрицательно влияния.

Кроме того, исследование показало, что более половины пользователей в США так или иначе не доверяют администрации Facebook, а также социальных сетей Instagram, TikTok, мессенджера Whatsapp и онлайн-видеохостинга YouTube в вопросе обеспечения ответственного подхода к информации и данным об интернет-активности пользователей. В целом 64% опрошенных также заявили, что власти США, по их мнению, должны в большей степени контролировать то, как технологические компании обеспечивают безопасность данных пользователей.

Опрос проводился с 4 по 22 ноября среди 1 122 совершеннолетних жителей США, среди которых было 1 058 интернет-пользователей. Статистическая погрешность составляет примерно 3,5 процентного пункта.

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Версия на азербайджанском языке Amerikalıların 50%-dən çoxu feysbukun cəmiyyətə mənfi təsir etdiyini deyir

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