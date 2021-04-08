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Bloomberg: Twitter хочет купить Clubhouse за $4 млрд

Bloomberg: Twitter хочет купить Clubhouse за $4 млрд Компания Twitter в последние месяцы вела переговоры о покупке социальной сети Clubhouse
ИКТ
8 апреля 2021 г. 03:04
Bloomberg: Twitter хочет купить Clubhouse за $4 млрд

Компания Twitter в последние месяцы вела переговоры о покупке социальной сети Clubhouse.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, сделка оценивается в 4 млрд долларов США. При этом в настоящее время переговоры приостановлены по неизвестной причине.

Представитель Twitter отказался от комментариев, в Clubhouse на данный момент на запрос агентства не ответили.

Ранее компании Twitter запустила бета-версию аудиоплатформы Spaces, которая, предположительно, должна стать конкурентом Clubhouse. На данный момент не все пользователи могут использовать плаформу для проведения открытых разговоров.

Clubhouse - социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

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Версия на азербайджанском языке “Bloomberg”: Tvitter “Clubhouse”u 4 milyard dollara almaq istəyir

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