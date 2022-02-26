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Bloomberg: США всерьез рассматривают возможность отключения России от SWIFT

Bloomberg: США всерьез рассматривают возможность отключения России от SWIFT Власти США серьезно рассматривают отключение России от SWIFT в качестве применения санкционной меры в отношении РФ из-за начала военной операции в Украине.
ИКТ
26 февраля 2022 г. 10:16
Bloomberg: США всерьез рассматривают возможность отключения России от SWIFT

Власти США серьезно рассматривают отключение России от SWIFT в качестве применения санкционной меры в отношении РФ из-за начала военной операции в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, представители администрации президента США Джо Байдена обсуждают возможность надавить на руководство Евросоюза, чтобы сделать это совместно.

Такие планы сейчас проходят согласование с Федеральной резервной системой США, регулирующей работу SWIFT. Собеседники агентства отмечают, что окончательное решение пока не принято.

Ранее инициативу об отключении России от SWIFT поддержали президенты Чехии и Франции Милош Земан и Эмманюэль Макрон.

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Версия на азербайджанском языке “Bloomberg”: "ABŞ Rusiyanı SWIFT-dən ayırmağı ciddi şəkildə düşünür"

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