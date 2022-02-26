Bloomberg: США всерьез рассматривают возможность отключения России от SWIFT

Власти США серьезно рассматривают отключение России от SWIFT в качестве применения санкционной меры в отношении РФ из-за начала военной операции в Украине.

Власти США серьезно рассматривают отключение России от SWIFT в качестве применения санкционной меры в отношении РФ из-за начала военной операции в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, представители администрации президента США Джо Байдена обсуждают возможность надавить на руководство Евросоюза, чтобы сделать это совместно.

Такие планы сейчас проходят согласование с Федеральной резервной системой США, регулирующей работу SWIFT. Собеседники агентства отмечают, что окончательное решение пока не принято.

Ранее инициативу об отключении России от SWIFT поддержали президенты Чехии и Франции Милош Земан и Эмманюэль Макрон.