Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить бюджетный iPad

Apple планировала выпустить бюджетный планшет, но в итоге отказалась от этой идеи.

Apple планировала выпустить бюджетный планшет, но в итоге отказалась от этой идеи.

Как передает Report , об этом сообщает Bloomberg.

По его информации, американская компания планировала увеличить количество пользователей планшетов iPad с помощью выпуска дешевой модели. По задумке топ-менеджеров Apple, рассекреченное устройство должно было получить пластиковую, а не алюминиевую заднюю панель. Также планшет собирались комплектовать недорогой пластиковой клавиатурой.

Сообщается, что стоимость комплекта из планшета и клавиатуры составила бы менее 500 долларов, а это выгоднее, чем приобретать iPad и съемную клавиатуру отдельно. Однако в итоге Apple отказалась от планов выпуска бюджетного устройства.

Агентство утверждает, что подобное устройство могло бы составить конкуренцию недорогим ноутбукам Google Chromebook, которые являются крайне популярными на американском рынке.