Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить бюджетный iPad

Apple планировала выпустить бюджетный планшет, но в итоге отказалась от этой идеи.
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По его информации, американская компания планировала увеличить количество пользователей планшетов iPad с помощью выпуска дешевой модели. По задумке топ-менеджеров Apple, рассекреченное устройство должно было получить пластиковую, а не алюминиевую заднюю панель. Также планшет собирались комплектовать недорогой пластиковой клавиатурой.
Сообщается, что стоимость комплекта из планшета и клавиатуры составила бы менее 500 долларов, а это выгоднее, чем приобретать iPad и съемную клавиатуру отдельно. Однако в итоге Apple отказалась от планов выпуска бюджетного устройства.
Агентство утверждает, что подобное устройство могло бы составить конкуренцию недорогим ноутбукам Google Chromebook, которые являются крайне популярными на американском рынке.