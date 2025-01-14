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Bloomberg: КНР может продать американские активы TikTok Маску

Bloomberg: КНР может продать американские активы TikTok Маску Китайские чиновники рассматривают вариант, при котором управление операциями социальной сети TikTok в США будет передано Илону Маску.
ИКТ
14 января 2025 г. 05:50
Bloomberg: КНР может продать американские активы TikTok Маску

Китайские чиновники рассматривают вариант, при котором управление операциями социальной сети TikTok в США будет передано Илону Маску.

Как передает Report, об этом сообщили источники агентства Bloomberg.

По их словам, приоритетным для Пекина представляется сценарий, при котором TikTok останется в собственности материнской компании ByteDance.

Вместе с тем, по мере приближения крайнего срока продажи социальной платформы, китайские чиновники начали обсуждать планы действий, один из которых подразумевает продажу американских операций компании Маску.

Китайская компания ByteDance должна либо продать соцсеть, либо прекратить ее деятельность на территории США до 19 января. Действующий глава государства Джо Байден подписал в 2024 году принятый Конгрессом закон с соответствующими положениями.

В конце декабря избранный президент США Дональд Трамп попросил судей приостановить действие положений закона. Ранее руководство TikTok также попросило Верховный суд приостановить действие закона, согласно которому соцсеть может быть запрещена в Соединенных Штатах.

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