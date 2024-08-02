Bloomberg: Китайские хакеры атаковали тайваньский исследовательский центр

Тайвань стал объектом кибератаки, организованной, предположительно, китайскими хакерами. На этот раз целью нападения стал тайваньский правительственный исследовательский центр, который занимается разработкой технологий в области защиты информации и киберб

Тайвань стал объектом кибератаки, организованной, предположительно, китайскими хакерами. На этот раз целью нападения стал тайваньский правительственный исследовательский центр, который занимается разработкой технологий в области защиты информации и кибербезопасности.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Cisco Systems.

Согласно отчету исследователей кибербезопасности компании Cisco Systems, хакерская группа похитила пароли и документы из тайваньского исследовательского центра, специализирующегося на вычислительной технике.

Атакующие использовали вредоносное программное обеспечение, характерное для китайских группировок. Доступ к неназванному исследовательскому центру был получен еще в июле 2023 года. На основании этого и других признаков, Cisco полагает, что хакеры являются частью спонсируемой государством группы APT41, которую американские официальные лица связывают с Министерством государственной безопасности Китая.

Данная атака подчеркивает угрозу, которую предполагаемые китайские кибератаки представляют для Тайваня, являющегося источником растущей напряженности между США и Китаем. Правительство в Пекине неоднократно отрицало причастность к вредоносным хакерским атакам.