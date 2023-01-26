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Bloomberg: IBM уволит почти 4 тыс. сотрудников

Bloomberg: IBM уволит почти 4 тыс. сотрудников Технологический гигант IBM намерен сократить штат своих сотрудников на 3 900 человек.
ИКТ
26 января 2023 г. 06:19
Bloomberg: IBM уволит почти 4 тыс. сотрудников

Технологический гигант IBM намерен сократить штат своих сотрудников на 3 900 человек.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, компанию покинут 1,5% сотрудников. Увольнения в основном затронут тех, кто работал в подразделениях Kyndryl и Watson Health, однако после их отделения и преобразования в отдельные компании остался работать в IBM. Сокращение такого значительного числа сотрудников обойдется технологическому гиганту в $300 млн.

Согласно данным Национальной ассоциации экономики бизнеса, около 20% американских компаний могут сократить штат сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Американский банк Goldman Sachs уже приступил к одному из крупнейших раундов сокращения 3,2 тыс. рабочих мест, корпорация Microsoft заявила о планах уволить примерно 10 тыс. сотрудников в 2023 году, холдинг Alphabet, владеющий корпорацией Google, объявил, что сократит 12 тыс. сотрудников из-за потрясений в технологическом секторе. Такие меры, по мнению экспертов, обусловлены замедлением мировой экономики, а также стремлением потребителей снизить свои расходы на цифровые продукты после периода пандемии.

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Версия на азербайджанском языке KİV: IBM 4 minə yaxın əməkdaşını ixtisar edəcək

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