BlackBerry прекращает поддержку классических смартфонов

Во вторник, 4 января, компания BlackBerry прекратила поддержку классических смартфонов бренда, работающих под управлением BlackBerry OS и BlackBerry 10.
Как передает report со ссылкой на Prime, эти гаджеты перестали получать патчи безопасности, обновления и будут ограничены в возможностях.
Это означает, что начиная с 4 января, компания снимает с себя обязательства по гарантии стабильной работы базового функционала, типа отправки сообщений или звонков со смартфонов.
Помимо этого, прекратится работа фирменных сервисов, в том числе:
- BlackBerry Link,
- BlackBerry Desktop Manager,
- BlackBerry World,
- BlackBerry Protect,
- BlackBerry Messenger.
Помимо этого производитель объявило, что вся ответственность за использование устаревших устройств теперь переходит к их владельцам. Если гаджет перестал выходить в интернет или не может сделать вызов в службу спасения, претензий к компании быть не может.