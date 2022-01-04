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BlackBerry прекращает поддержку классических смартфонов

BlackBerry прекращает поддержку классических смартфонов Во вторник, 4 января, компания BlackBerry прекратила поддержку классических смартфонов бренда, работающих под управлением BlackBerry OS и BlackBerry 10.
ИКТ
4 января 2022 г. 17:52
BlackBerry прекращает поддержку классических смартфонов

Во вторник, 4 января, компания BlackBerry прекратила поддержку классических смартфонов бренда, работающих под управлением BlackBerry OS и BlackBerry 10.

Как передает report со ссылкой на Prime, эти гаджеты перестали получать патчи безопасности, обновления и будут ограничены в возможностях.

Это означает, что начиная с 4 января, компания снимает с себя обязательства по гарантии стабильной работы базового функционала, типа отправки сообщений или звонков со смартфонов.

Помимо этого, прекратится работа фирменных сервисов, в том числе:

- BlackBerry Link,

- BlackBerry Desktop Manager,

- BlackBerry World,

- BlackBerry Protect,

- BlackBerry Messenger.

Помимо этого производитель объявило, что вся ответственность за использование устаревших устройств теперь переходит к их владельцам. Если гаджет перестал выходить в интернет или не может сделать вызов в службу спасения, претензий к компании быть не может.

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