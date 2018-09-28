Бизнес-сеть Majlis провела очередной тренинг

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 27 сентября состоялся 4-й тренинг Business Networking Night бизнес-сети Majlis.

Как сообщает Report, в тренинге приняли участие представители порядка 100 компаний.

Почетный гость мероприятия, молодой бизнесмен Эльвин Дадашсой рассказал о секретах успеха.

Кроме того, были проведены интерактивные игры с целью знакомства бизнесменов и менеджеров друг с другом. Победителям игр было подарено 6 купонов.

Представитель Baku Business Factory (BBF), одного из партнеров мероприятия, дал краткую информацию о деятельности компании. По его словам, BBF предоставляет молодежи с различными бизнес-идеями офисные помещения, менторов и финансовую поддержку, а также возможность участвовать в организованных компанией тренингах: "Business Networking Night - один из таких тренингов".

Он отметил, что компания внесла свой вклад в развитие экосистемы в рамках тесного сотрудничества с фрилансерами и другими организациями, действующими в этой области, в то же время проводит важную работу по расширению международного сотрудничества. Он подчеркнул, что главная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, которые положительно повлияют на экономическое и социальное развитие страны, и отметил, что в этом направлении реализован ряд проектов.

Отметим, что следующее мероприятие Business Networking Night состоится в декабре.

Напомним, что бизнес-сеть Majlis играет важную роль в развитии личного бренда. Эта сеть объединяет предпринимателей, руководящих лиц и менеджеров, предлагая им возможности для расширения бизнес-кругов. Участникам тренинга предоставляется возможность поделиться секретами успеха в бизнесе, наладить бизнес-знакомства, продвинуть личный бренд.