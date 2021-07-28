Биткоины на 1,1 млрд долларов вывели с биржи за 15 минут

С крупнейшей в мире по объемам торгов криптовалютой биржи Binance в течение 15 минут были выведены 29,7 тыс. биткоинов (1,1 млрд долларов по курсу).

С крупнейшей в мире по объемам торгов криптовалютой биржи Binance в течение 15 минут были выведены 29,7 тыс. биткоинов (1,1 млрд долларов по курсу).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, криптовалюта выводилась тремя равными транзакциями.

Стоимость биткоина за ночь 28 июля выросла на 6%. Рано утром цена актива поднималась до отметки в 40,3 долларов тыс.

Крупные держатели криптовалюты продолжают накапливать биткоин. За последние полтора месяца "киты", на адресах которых находятся от 100 до 10 тыс. биткоинов, приобрели 170 тыс. монет. Только за последние десять дней крупные держатели криптовалюты купили 40 тыс. биткоинов.