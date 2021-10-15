Биткоин приблизился к 60 тысячам долларов

Стоимость биткоина утром в пятницу практически достигла 60 тысяч долларов США, поднявшись до этой отметки впервые с апреля, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость биткоина утром в пятницу практически достигла 60 тысяч долларов США, поднявшись до этой отметки впервые с апреля, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.46 (по бакинскому времени) подорожал на 2,6%, до 59,61 тысячи долларов США. Ранее в ходе торгов показатель достиг 59 998 долларов США, что является самым высоким уровнем с 18 апреля, а также лишь на 7,5% меньше исторического рекорда в 64,85 тысячи долларов США.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин подорожал на 2,7% — тоже до 59,61 тысячи долларов США. Динамика везде приводится за сутки.

С начала месяца биткоин подорожал уже почти на 36%, с 43,82 тысячи долларов США. Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе — суммарно почти на 35%. В апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов США.