Бесплатные курсы английского языка для журналистов будут проводиться в режиме онлайн

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ ООО Azercell Telecom внедряет очередное новшество. Так, курсы английского языка для журналистов, организуемые компанией уже 7 лет, отныне будут проводиться в режиме онлайн.

Как сообщает Report со ссылкой на Azercell, организация курсов в режиме онлайн облегчит работу представителей медиа, создавая условия для привлечения на курсы еще большего количества журналистов.

Журналисты, желающие пройти этот курс, должны послать свои заявки по адресу press@azercell.com. Заявки будут приниматься с 10 по 13 мая и только первые 50 будут зачислены на курсы.

Частная подготовка каждого из представителей медиа, принимающих участие на курсах, начнется сразу после проверки уровня их знаний. Занятия будут длиться 6 месяцев. Претворяя в жизнь проект, направленный на развитие представителей СМИ, Azercell оказывает поддержку в повышении их профессионального потенциала и роста международных связей. Основной целью курсов является помощь азербайджанским журналистам в изучении языка и способствование их свободному обращению к источникам на английском языке.

Для информации отметим, что в течение 7 лет более 200 представителей СМИ приняли участие на специализированных курсах иностранного языка, организуемых Azercell. Успешное проведение курсов помогло журналистам овладеть грамматикой языка, а также развить уровень разговорной и письменной речи на английском. Кроме того, в конце каждого учебного года 2 представителя медиа, отличившихся на курсах, были отправлены в Великобританию для усовершенствования английского языка.

Напомним, что Azercell Telecom регулярно осуществляет различные интересные проекты для представителей медиа. Azercell является единственным мобильным оператором, который подготовил специальный тарифный план для работников СМИ -Media Cell. В то же время, компания провела ряд проектов и тренингов, направленных на повышение профессионального потенциала журналистов.