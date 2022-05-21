Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку

Беспилотники Akıncı вылетели из района Чорлу турецкой провинции Текирдаг и приземлились в Баку через Грузию.
Об этом сообщает Report со ссылкой на
БПЛА Akıncı, пролетев около 2 000 км, успешно облетел три страны.
— BAYKAR (@BaykarTech)
#TEKNOFESTAZƏRBAYCAN'da uçacak Bayraktar #AKINCITİHA'lar Azerbaycan'da!
Çorlu'dan kalkan
#AKINCI'lar, Gürcistan'ı geçerek Bakü'ye indi.
️
Yaklaşık 2000 km uçan
#AKINCI'lar, üç ülkeyi katederek başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. #MilliTeknolojiHamlesi️ pic.twitter.com/5TPEmqovbq May 21, 2022