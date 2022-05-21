Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку

Беспилотники Akıncı вылетели из района Чорлу турецкой провинции Текирдаг и приземлились в Баку через Грузию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Twitter-аккаунт турецкой компании Baykar.

БПЛА Akıncı, пролетев около 2 000 км, успешно облетел три страны.