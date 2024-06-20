Белый дом хочет ограничить продажу ПО Kaspersky из-за связи компании с Россией

Белый дом планирует ограничить продажу программного обеспечения "Лаборатории Касперского" в США из-за связи компании с Россией.

Белый дом планирует ограничить продажу программного обеспечения "Лаборатории Касперского" в США из-за связи компании с Россией.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник.

"Администрация (президента США Джо) Байдена планирует ограничить продажи ПО для борьбы с вирусами Kaspersky в США с 29 сентября из-за связей с Россией", - говорится в сообщении.

По данным агентства, Белый дом также планирует поместить "Лабораторию Касперского" в список компаний, против которых предусмотрены торговые ограничения.