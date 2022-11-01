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SpaceX на мощнейшей в мире ракете запустила секретный спутник

SpaceX на мощнейшей в мире ракете запустила секретный спутник Компания SpaceX в четвертый раз запустила самую мощную из действующих в мире ракет - сверхтяжелую Falcon Heavy.
ИКТ
1 ноября 2022 г. 18:59
SpaceX на мощнейшей в мире ракете запустила секретный спутник

Компания SpaceX в четвертый раз запустила самую мощную из действующих в мире ракет - сверхтяжелую Falcon Heavy.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter компании.

Пуск произошел со стартового комплекса 39A Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Заказчиком пуска выступил Пентагон. Предназначение полезной нагрузки, выводимой на геостационарную орбиту, засекречено.

Как пишет NASASpaceFlight.com, в головной части носителя установлены минимум два космических аппарата: первый, ТЕТРА-1, и второй, неизвестный, спутник. Не исключено, что ракета переносит и другие засекреченные космические аппараты.

После пуска два многоразовых боковых ускорителя Falcon Heavy, каждый из которых представляет собой первую ступень тяжелой ракеты Falcon 9, успешно вернулись на Землю.

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