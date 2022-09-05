BCG: Баку может претендовать на роль нового цифрового хаба

Баку, столица Азербайджана, может претендовать на роль нового цифрового хаба.

Баку, столица Азербайджана, может претендовать на роль нового цифрового хаба.

Как передает Report, об этом сказал глава Boston Consulting Group (BCG) Баку, управляющий директор и старший партнер BCG, руководитель направления энергетики в регионе EMC (Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Италия, Греция, Турция, Израиль) Кирилл Туишев, описывая текущую ситуацию на цифровом рынке труда, говорится в статье этой консалтинговой компании.

"С учетом того, что в регионе Центральной Азии, Азербайджана, Индии, Ирана существует большой пул цифровых талантов, Баку вполне мог бы претендовать на роль нового цифрового хаба, используя текущее окно возможностей. Для этого потребуется сформулировать свое конкурентное предложение, которое будет включать как материальные, так и нематериальные стимулы, а также продумать кампанию продвижения на мировых рынках", - сказал он.

По словам Туишева, люди, талантливые в цифровой области необходимы для поддержания конкурентоспособности и развития как отдельных компаний, так и экономики страны, а потребность в них будет только расти.

По данным BCG, около 40% мирового пула талантов в этой сфере активно ищет новую работу и многие готовы, в том числе, к релокации.

Так, для более подробного изучения того, какие факторы влияют на решение о переезде, опрошено более тысячи респондентов, переехавших ради работы в 11 крупных технологических хабов: Амстердам, Бангалор, Берлин, Дубай, Дублин, Лондон, Сан-Паулу, Сиэтл, Шанхай, Сингапур и Тель-Авив.

"Сначала расскажем о самих мобильных специалистах в области цифровых технологий. 70% из них – мужчины, и 75% принимающих решение о релокации состоят в браке. Более половины опрошенных технологических мигрантов, 55%, – инженеры, программисты или веб-разработчики – составляют наиболее мобильную группу. Еще примерно по 10% приходится на специалистов в сферах разработки мобильных приложений, искусственного интеллекта и аналитики. Подавляющее большинство цифровых талантов, которые выбирают релокацию, делают это в начале карьеры: более трех четвертей респондентов заявили, что они переехали в течение семи лет после того, как влились в ряды цифровых специалистов", - говорится в публикации.

Так, на выбор места жительства влияет множество факторов: уровень зарплат, конкретная должность, качество жизни и многое другое. При этом, образ жизни особенно важен, поскольку примерно две трети респондентов переезжают вместе с партнером и детьми.

"В результате нашего исследования мы обнаружили четкие различия в том, как мобильные цифровые таланты относятся к технологическим хабам. Например, Шанхай и Берлин оказались фаворитами у тех специалистов в сфере цифровых технологий, которые хотели получать более высокий доход. Сиэттл чаще всего упоминали те, кто стремился занять должность в конкретной компании.

Для тех, кто переезжает в Тель-Авив, напротив, основным фактором была возможность получить израильское гражданство. Дублин занял первое место у тех, кто стремится к более высокому уровню жизни, а Берлин – у тех, кто хочет получить высшее образование. Дубай вошел в список предпочитаемых регионов у тех, кто поставил на первое место заботу о семье", - отмечает BCG.