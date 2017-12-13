Barama представил Азербайджан на саммите Seedstars Юго-Восточной Европы

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Центр инноваций и предпринимательства Barama Azercell Teleсom при поддержке PASHA Bank представил Азербайджан на саммите Seedstars Юго-Восточной Европы.

Об этом сообщили Report в Azercell.

Глава Центра Barama Azercell Имран Багиров принял участие на международной конференции, проводимой в столице Украины Киеве, в качестве посла Seedstars World. Помимо Имрана Багирова в саммите принял участие проект Wake Me up, который будет представлять нашу страну на саммите Seedstars, который состоится в Швейцарии в апреле 2018 года.

И.Багиров провел встречи со стартапами из Казахстана, Молдовы и Грузии, которые также принимали участие в саммите, и выступил с подробным докладом о деятельности Центра инноваций и предпринимательства Barama, а также о наших местных стартапах.

Стоит отметить, что данный саммит объединяет ведущих представителей, действующих в сфере инноваций и технологий. В трехдневном саммите Seedstars Юго-Восточной Европы приняли участие более 600 представителей, которые выступили со своими проектами. В ходе панельных обсуждений, проводимых в рамках мероприятия, стартапы, действующие в регионе, провели обсуждения на различные темы и идеи.

Для информации сообщим, что лидер телекоммуникационной сферы Азербайджана - Azercell Telecom тесно сотрудничает со швейцарской компанией Seedstars.

Центр инноваций и предпринимательства Barama является проектом, созданным в 2009 году компанией Azercell с целью поддержки предпринимательства в Азербайджане.