Банковские ИТ требования в Азербайджане будут вновь пересмотрены

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку проходит форум на тему “Управление рисками информационных технологий в финансовом секторе”.

Как сообщает Report, на форуме, организованном Азербайджанской ассоциацией бухгалтеров и профессионалов риска (ARPA - Accountants and Risk Professionals Association), принимают участие свыше 100 представителей более чем 30-ти государственных и частных структур, рейтинговых агентств, мировых аудиторских компаний, действующих в Азербайджане и за его пределами в сфере управления рисками и ИТ.

Старший аналитик департамента контроля за платежными системами Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Ильгар Гидаятов сообщил, что банкам отправлены сборники требований по ИТ-рискам. Требования включают рабочие станции, системы веб-безопасности и предупреждений, шифрование каналов информации и пр.

На собрании отмечалось, что Палатой будет создана рабочая группа по изучению текущей ситуации с оцифровкой банков и их готовности к процессу: "Будут внесены изменения в правила ИТ, вновь пересмотрены банковские ИТ требования".

"Сейчас одной из главных задач также является регулирование деятельности НКО. Ведутся работы по созданию новой законодательной базы. Внутренние требования по управлению рисками будут внедрены с учетом международной практики регулирования. Хотя в стране на сегодняшний день нет обширной законодательной базы, существуют компании, оказывающие платежные услуги. Целью является регулирование их деятельности", - подчеркнул И. Гидаятов.

"Скорее всего, в этом году будет издан закон о Палате, а затем другие правила. Будут сформированы минимальные, более инновационные требования, а также новые правила на основании заключений экспертов", - добавил представитель ПНФР.