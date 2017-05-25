Банкоматы научатся распознавать клиентов по лицу в России

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Российские банки планируют внедрять в своих банкоматах идентификацию по лицу.

Как передает Report, об этом стало известно "Известиям".

По сведениям издания, на оснащения одного банкомата обновленной системой распознавания, при помощи которой клиентам не надо будет использовать карту с цифровым паролем, потребуется от 500 до 1000 долларов.

Способом распознавания по лицам планируют пользоваться Сбербанк, ВТБ, Росбанк и Бинбанк.