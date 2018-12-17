Банк VTB издал календарь с изображениями картин Таира Салахова

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ 15 декабря в Доме-музее Таира Салахова состоялась презентация специального выпуска календаря на 2019 год от банка VTB с изображениями картин великого мастера кисти, народного художника СССР, вице-президента Российской академии художеств, лауреата многих международных премий Таира Салахова.

Открывая мероприятие, председатель правления банка VTB Евгений Кирин поздравил Таира Салахова с 90-летием, выразил признательность выдающемуся художнику за то, что он разрешил перенести свои полотна на страницы календаря.

"Творчество Таира Теймуровича признано во всем мире. Он невероятно талантливый художник, который при жизни стал культовой фигурой в мире искусства. Для нас большая честь то, что Т.Салахов лично отбирал картины для календаря. Хочу еще раз поблагодарить Вас и поздравить с днем рождения", - сказал Е.Кирин.

Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев поздравил юбиляра с днем рождения, пожелал ему долгих лет жизни.

"Таир Салахов мой большой друг, мы хорошо знакомы с ним уже много лет. Это удивительный человек с очень большим сердцем, у него замечательная семья, которая всегда и во всем его поддерживает. Говорить о таком великом художнике можно бесконечно. Хочу особо отметить, что заслуги Таира Салахова высоко оценены Азербайджанским государством. Он является лауреатом ряда престижных наград, а недавно распоряжением президента Ильхама Алиева был удостоен ордена "Эмек" 1-й степени. Я очень рад его успехам, уверен таких наград будет еще много", - добавил Ч.Абдуллаев.

Выступившие на праздничном мероприятии председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, министр налогов Микаил Джаббаров, депутат Милли Меджлиса, председатель Русской общины в Азербайджане Михаил Забелин поздравили Таира Салахова с юбилеем, пожелали ему долгих лет жизни и новых творческих успехов. Они подчеркнули, что талантливый художник прославил свою Родину во всем мире, внес большой вклад в развитие азербайджанского изобразительного искусства.

Затем было зачитано поздравление от коллектива Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики по случаю 90-летнего юбилея великого мастера.

В заключение Таир Салахов выразил признательность выступившим за высокую оценку его творчества.

"Мне очень приятно, что все, кто сегодня находится здесь, так тепло отзываются обо мне. Хотелось бы сказать, что каждый человек должен оставить след в этой жизни. Неважно сколько лет ты проживешь, важно прожить эту жизнь со смыслом. Рад, что в сегодняшнем мероприятии приняли участие такие выдающиеся писатели, как Анар и Чингиз Абдуллаев. Я очень дорожу нашей дружбой. Хочу также поблагодарить банк VTB за приятный сюрприз", - отметил художник.